Simulacro de incendio forestal en Finestrat para reforzar la coordinación y tiempos de respuesta

El consistorio de Finestrat ha desarrollado este simulacro de incendio forestal en la zona de Tapiada Umbría, una de las zonas del término municipal con mayor complejidad de acceso para los equipos de emergencia. El ejercicio se enmarca en las acciones de preparación ante la temporada de mayor riesgo de incendios forestales.

En el simulacro han participado efectivos de Bomberos del Parque de Benidorm, el jefe y efectivos de la Policía Local de Finestrat, así como técnicos municipales que han puesto en práctica los protocolos de actuación ante un hipotético incendio en esta zona de especial dificultad operativa por

El objetivo principal ha sido evaluar y mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos intervinientes, optimizar los tiempos de respuesta y reforzar la eficacia de las comunicaciones durante una emergencia real.

La alcaldesa de Finestrat, Nati Algado, junto al primer teniente de Alcalde, Víctor Darío Llinares y las concejalas de Seguridad Ciudadana, Beatriz Quintillán y de Medio Ambiente, Estela Álvarez, han asistido al desarrollo del ejercicio de simulacro para conocer de primera mano el dispositivo desplegado, comprobar sobre el terreno la capacidad de respuesta de los efectivos y trasladar su apoyo a todos los profesionales participantes.

La alcaldesa, Nati Algado, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas preventivas: “Hemos asistido a un simulacro que se ha desarrollado en la zona de La Tapiada, una de las zonas de Finestrat donde coincide ese interfaz urbano-forestal y que tiene un objetivo claro que es comprobar la capacidad de respuesta de los servicios municipales y de emergencia antes un hipotético escenario de incendio forestal y evaluar todos los procedimientos que tiene nuestro Plan Local de Incendios Forestales que es la coordinación, la comunicación, la movilización de recursos y la protección de la población. También es clave la coordinación interadministrativa, esa coordinación con el Parque de Bomberos de Benidorm de cara a un hipotético incendio, mejorar los tiempos de respuesta, en definitiva, que garantizan esa seguridad tanto para los vecinos de la zona como la protección de una zona de gran valor medio ambiental”.

Asimismo, la alcaldesa ha querido agradecer el trabajo de todos los profesionales implicados: Policía Local, Consorcio Provincial de Bomberos, brigadas y Técnicos Municipales: “Contamos con grandes equipos humanos que realizan una labor esencial para la protección de nuestro municipio. Este simulacro nos permite comprobar sobre el terreno la capacidad de respuesta de nuestros servicios, mejorar la coordinación entre efectivos y detectar posibles aspectos a reforzar para seguir garantizando la seguridad de nuestros vecinos y la protección de nuestro entorno natural. Su formación continua y su capacidad de coordinación son fundamentales para responder con eficacia ante cualquier situación de riesgo”.

Por su parte, desde las áreas de Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente han subrayado la necesidad de mantener este tipo de ejercicios de forma periódica, especialmente en un municipio con amplias zonas forestales y espacios naturales que requieren una atención constante en materia de prevención.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Finestrat reafirma su compromiso con la prevención, la seguridad ciudadana y la protección del medio natural, apostando por la prevención, la coordinación y la formación como herramientas clave para minimizar el impacto de posibles incendios forestales este verano.