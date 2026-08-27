El PSPV denuncia que el refuerzo anunciado por el Consell para Urgencias del Hospital Marina Baixa todavía no se habría incorporado

La Conselleria de Sanidad anunció el 7 de julio la creación de 13 nuevas plazas estructurales para reforzar el Servicio de Urgencias del Hospital. El refuerzo previsto contemplaba seis plazas de enfermería, seis de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y una plaza de facultativo especialista en Urgencias. Según explicó entonces el departamento sanitario, el objetivo era aumentar la capacidad asistencial y mejorar la atención ante el incremento de la demanda.

Casi dos meses después de ese anuncio, los diputados autonómicos del PSPV-PSOE aseguran que ninguna de esas 13 plazas se habría incorporado todavía al servicio.

Durante la visita, los representantes socialistas también han puesto el foco en la situación de las TCAE durante los turnos nocturnos. Según aseguran, una única auxiliar estaría atendiendo a 34 pacientes por pasillo.

Yaissel Sánchez, portavoz socialista en la Comisión de Sanidad de Les Corts, ha señalado que la situación afecta tanto a los pacientes como a los profesionales.