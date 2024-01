El PSOE de Benidorm se abstiene en una propuesta propia para mejorar la atención sanitaria, tras modificarla el PP

El pleno de Benidorm ha aprobado una moción del Grupo Municipal Socialista para instar al Consell a que mejore el servicio de neurología del hospital de la Marina Baixa. Una moción que se ha aprobado con una enmienda que ha propuesto el PP y que no ha convencido a los socialistas

En la moción original se instaba al Consell a mejorar el servicio de neurología del hospital comarcal para atender mejor a las personas con problemas y enfermedades de este tipo al haber "sólo dos neurólogos en el servicio" y mostrar "el apoyo del consistorio a la Asociación de Familias de Alzheimer de la Marina Baixa".

Por su parte, el PP ha presentado una enmienda que ampliaba el reconocimiento "a todas las asociaciones y personas enfermas no integradas en ninguna asociación" y hablaba de “sumarse” a los esfuerzos del Consell, no de "instar" porque, según decía, éste no podía hacer más ya que había agotado sus competencias en esa materia y remarcaba que "el problema es la falta de especialistas", según argumentaba la edil del PP, Ana Pellicer.

Oportunidad perdida

Por su parte, al PSOE no le convencía este último punto de la enmienda y acusaba al PP de perder una buena oportunidad de remar todos juntos en la misma dirección. Para la edil socialista Laura Rubio, encargada de la defensa de la enmienda, la del PP no era una enmienda "de adición" para reforzar la enmienda socialista, sino que se trataba de una "enmienda de sustitución" y añadía: "es el rodillo del Partido Popular". Les recordaba que la enmienda se presentó hace 10 días y que si el PP hubiera querido "consensuar esta propuesta" lo que habrían hecho era "proponer una enmienda de adición" y entonces, añadía, "nosotros hubiéramos votado a favor de la enmienda o hubiéramos consensuado una propuesta conjunta".

Finalmente, se aprobaba la moción con la enmienda, gracias a la mayoría del PP.