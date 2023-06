Los progresistas no llegan a acuerdo en Polop y Callosa mientras que Ana Sala gobernará en Calp

A falta de menos de 24 horas para que se celebren los plenos de investidura de los diferentes alcaldes de los municipios de la comarca, aún no hay pacto progresista en los municipios de Callosa y Polop, donde Compromís no ha firmado los acuerdos que se estaban negociando con el PSOE y fuerzas políticas independientes.

En Polop, según fuentes de la ejecutiva comarcal que ha podido consultar Onda Cero, Compromís dará el gobierno a José Luis Susmozas, candidato por el PP votando a favor en el pleno de mañana ya que la abstención daría el gobierno local al socialista, Gabriel Fernández.

En Callosa, Compromís no da el pacto por perdido aunque de momento pesa mucho más en la balanza la opción de la abstención en el pleno, que le daría el gobierno al popular Molina. Allí ya se ha alcanzado el pacto entre PSOE y VLC, al que también se necesitaba para alcanzar mayoría, pero se descuelga Compromís y parece muy difícil que todo se reconduzca. El coordinador comarcal del PSOE, José Luis Ferriz, asegura el en ambas localidades se han aceptado todas las peticiones del partido valencianista y no entiende qué motivos puede tener Compromís para no facilitar un gobierno progresista. Argumenta que, además, esto puede provocar ingobernabilidad en Callosa y llama a Compromís a recapacitar porque "no se trata sólo de la investidura sino que dentro de veinte días vamos a ir a votar algo en el pleno y no sabremos si Compromís apoyará al PP o a los progresistas".

Esos motivos, que no encuentra Ferriz, podrían hllarse, según apuntan fuentes de la ejecutiva comarcal de Compromís, en desencuentros personales entre los candidatos de cada localidad.

Calp

Somos Calpe, por su parte, ha confirmado el acuerdo con el PSOE y Compromís que aquí sí se han puesto de acuerdo para dar la alcaldía a Ana Sala.

La formación independiente que lidera la alcaldesa en funciones tras abandonar el PP, ha emitido un comunicado en el que se anuncia que el PSOE, con 3 concejales y Compromís, con 2, sumarán sus votos a los 6 de Somos Calpe logrando arrebatar la alcaldía a la lista más votada, la del popular César Sánchez.

Ayer se reunían los líderes de las tres formaciones para formalizar el pacto y por primera vez, Ana Sala se pronunciaba al respecto del mismo, agradeciendo a PSOE y Compromís su generosidad para "aglutinar voluntades" y formar equipo los próximos 4 años.

Altea

Finalmente, en Altea, los firmantes del Pacto del Bol o Pacto del Abrazo como también se conoce al acuerdo de gobierno que han llevado a cabo Compromís y PSOE en Altea, han dado a conocer, ahora, las líneas maestras, al menos las genéricas, de ese acuerdo.

Los firmantes, según ha conocido Onda Cero, han acordado llevar a cabo una coalición en la que todos los órganos de gobierno local, desde la Junta de Gobierno a las Comisiones Informativas, sean configurados de manera participativa, promocionando la cooperación ciudadana, funcionando bajo los principios de lealtad, buen gobierno, honestidad, transparencia y sostenibilidad.

En el primero de esos principios, el de lealtad, se inscribe, según el pacto, mantener “una relación de respeto mutuo y colaboración basada en el diálogo constructivo”, siempre “en pro del interés común, así como mantener también lealtad tanto a las instituciones democráticas como a los acuerdos conseguidos.

Dentro del apartado de Buen Gobierno el pacto señala el compromiso de fomentar la participación ciudadana impulsando mecanismos de consulta para la toma de decisiones y garantizar una “gestión pública eficiente” mediante la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en cualquiera de sus formas.

La transparencia y la ética en el desempeño de la función pública, el compromiso con las políticas de desarrollo sostenible, uso responsable de recursos naturales y protección del medioambiente, junto con la promoción de políticas inclusivas y la lucha contra la desigualdad configuran el resto de líneas maestras que se engloban bajo el resto de estos principios