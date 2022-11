El Pleno de Villajoyosa pide mejor financiación en los Presupuestos Generales del Estado

El Pleno de la Vila Joiosa aprobaba por unanimidad al ser una propuesta conjunta, el texto del manifiesto que se leerá en el próximo 25N, día Internacional para combatir la violencia contra las mujeres, así como una moción impulsada por el PP para instar al gobierno central a que mejore la financiación de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a esta última, son 1.269 millones de euros los que llegarán por la vía de la financiación estatal directa a comunidades y sólo 160 millones llegarán a la provincia de Alicante. Una financiación que se ha considerado insuficiente por todos los grupos políticos.

El portavoz del PP, Jaime Lloret, ha recordado que hay numerosos proyectos que se necesitan en la Comunidad Valenciana, entre ellas, el Tren por la Costa. Lloret ha recordado que hay cinco comunidades que reciben más turistas que la nuestra porque están en mejor posición para competir pero, además, el portavoz popular ha relacionado la infrafinanciación con la España Vaciada "que no hay que ir a buscarla a Extremadura sino que está ahí, cruzando Aitana y que está ahí porque son municipios donde no hay trabajo porque no se le dan oportunidades para competir".

Coincidía con Lloret el portavoz de Compromís, José Carlos Gil, que veía la moción como una "declaración institucional" para que se sepa que "la Vila es consciente de la situación y quiere avanzar".

El pleno también hacía conjunta la moción de Ciudadanos sobre la instalación de tecnología que permitirá mejorar la nitidez de los implantes cloqueares y audífonos en los edificios públicos.