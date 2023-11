El pleno de Altea desclasifica 8 millones de metros cuadrados en el Plan General Estructural

El pleno alteano ha aprobado esta mañana en sesión ordinaria el Plan General Estructural de Altea en el que se desclasifican ocho millones de metros cuadrados.

Desarrollo de la zona industrial, mejora de las zonas peatonales, planificaciones particulares para zonas deportivas, limpieza o el paseo del frente litoral y más dotaciones para poder crecer de manera sostenible son, entre otras cosas, algunos de los puntos básicos que desarrolla este plan y que permitirá la desclasificación de 8 millones de metros cuadrados de suelo, según defendía el gobierno de COMPROMÍS-PSOE y que, como recordaba el alcalde, Diego Zaragozí, un vez concluida la votación, el grueso del mismo fue redactado por el PP. Lo decía Zaragozí porque, según comentaba "no entendía el voto en contra del PP " que, para Zaragozí, "no había dado ningún argumento".

De hecho, la portavoz del PP en el plenario, Rocío Gómez, aseguraba que estaba de acuerdo "en la esencia" del Plan como también en muchas de las líneas de contenido del mismo entre las que enumeraba la creación de aparcamiento, que ha sido uno de los caballos de batalla del PP en estos últimos años, pero no admitía "las formas", acusando al gobierno de Compromís-PSOE que no ha permitido la participación y que no ha convocado al Consejo de Urbanismo. Acusaba a Compromís, especialmente, de comportarse como si Altea "fuese su cortijo" y recriminaba también las “mentiras de Compromís y, antes, del BLOC” sobre las cuatro variantes que se barajaban en el Ministerio para la N-332 o cuando se afirmó que había un acuerdo en el trazado de ese vial con L’Alfàs del Pi, algo que "desmentía después el edil de urbanismo del municipio vecino".

El Plan, finalmente, se ha aprobado sólo con el voto del bipartito del gobierno y en contra de PP y VOX.

Polémica por el 25-N

El pleno de Altea aprobaba también el texto de la declaración institucional con motivo del 25-N. Se trata un punto donde los diferentes grupos políticos suelen estar de acuerdo y se convierte en un mero trámite. No fue así ayer porque VOX no se sumaba al texto y presentaba una enmienda.

En esa enmienda, insistía en evitar el término Violencia de Género y preferir el de Violencia Intrafamiliar englobando otros tipos de violencia. Además, en una de las partes del escrito, llegaba a enunciar que "en Comunidades gobernadas por la izquierda han sido prostituidas dante la inacción o la complicidad de la administración". La edil de bienestar social Ana Lanuza leía textualmente lo que VOX decía en su moción y se encargaba de responder afirmando que "culpabilizar a la inmigración no es la solución", decía: "se ha de culpabilizar a quien niega la violencia y se ha de culpabilizar -añadía en clara referencia a VOX- a quienes se sienta en las instituciones a decir que no existe la violencia de género" y concluía que "eso lo que hace es aumentarla".

La propuesta de enmienda ha sido rechazada por todos los grupos salvo VOX, que ha votado a favor en solitario y se ha aprobado el texto previsto original para el 25-N