La playa del Albir acoge los últimos talleres saludables del verano

La campaña estival de promoción de la salud que Cruz Roja ha desarrollado durante los meses de julio y agosto en la playa de l’Albir llega este viernes, 28 de agosto, a su última jornada con una valoración muy positiva y una excelente acogida por parte del público. La iniciativa, impulsada con la colaboración de las concejalías de Sanidad, Turismo y Playas del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, ha convertido durante todo el verano la Biblioplaya del Albir en un punto de encuentro para promover hábitos de vida saludables y el bienestar de la ciudadanía.

La concejala de Sanidad del Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, Marisa Cortés, ha destacado la buena acogida que ha tenido la iniciativa y ha querido agradecer a Cruz Roja “su implicación, su compromiso y el trabajo que realiza durante todo el verano para acercar la promoción de la salud a la ciudadanía de una manera sencilla, práctica y accesible”.

La última jornada tendrá lugar este viernes con una nueva sesión gratuita de Yoga Saludable, de 8:30 a 9:30 horas, abierta a personas de todas las edades y niveles. Las sesiones, dirigidas por personal especializado de Cruz Roja, han combinado ejercicios de movilidad y calentamiento, yoga adaptado y técnicas de respiración y relajación, ofreciendo a los participantes la posibilidad de comenzar la jornada realizando actividad física suave en un entorno privilegiado junto al mar.

Además de los talleres de yoga, la campaña ha contado cada viernes con un punto informativo de Cruz Roja, donde se han ofrecido consejos y recomendaciones sobre prevención de los efectos del calor, protección solar, hidratación y alimentación saludable. También se han realizado distintas biomedidas gratuitas, como controles de tensión arterial y medición del nivel de oxígeno en sangre, así como demostraciones y consejos prácticos de primeros auxilios.

La concejala de Sanidad, Marisa ,Cortés ha destacado que “iniciativas como ésta nos recuerdan que cuidar nuestra salud también puede formar parte de nuestras actividades cotidianas, y que es fundamental seguir fomentando hábitos de vida saludables entre la población”. En este sentido, ha señalado “la importancia de habilitar y aprovechar los espacios públicos para desarrollar este tipo de actividades, acercando el bienestar y la prevención a las personas allí donde están, en este caso en un entorno tan especial como la playa de l’Albir”. La concejala alfasina ha añadido que desde el Ayuntamiento “seguiremos apostando por programas que promuevan la actividad física, el autocuidado y el bienestar físico y emocional, porque la prevención y la promoción de hábitos saludables son herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida”.

La campaña se enmarca en el programa ‘L’Alfàs Actiu en Salut’, integrado en el V Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, una iniciativa impulsada conjuntamente por las concejalías de Sanidad y Bienestar Social y el Centro de Salud para prevenir enfermedades, fomentar estilos de vida saludables y reforzar el bienestar integral de la población mediante actividades comunitarias abiertas y participativas.

Con esta última jornada del viernes 28 de agosto se pone el punto final a una campaña que ha permitido combinar actividad física, prevención, información y bienestar en uno de los espacios públicos más emblemáticos del municipio, consolidando la playa de l’Albir como escenario también para el desarrollo de iniciativas relacionadas con la salud y la calidad de vida.