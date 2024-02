El Patrón Mayor de los Cofradía de la Vila Joiosa considera "inviables" los recortes de Bruselas a la pesca

El Patrón Mayor de la Cofradía de la Vila Joiosa Miguel Solbes ha valorado hoy como “inviable” para el sector la aplicación de los recortes a la pesca que ha ordenado Bruselas.

Europa ha fijado el total de días que cada barco de la flota puede faenar en 125 días. Eso supone que "si se trabajara de continuo desde el día 1 de enero, en Julio dejaría de haber pesca", calculaba Solbes.

El sector no puede sostenerse con ese ritmo, según valora el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de la Vila, Miguel Solbes, que ha manifestado hoy en Más de Uno Marina Baixa que en 2023 se faenaron 170 días y se esperaba un recorte de sólo 15 días menos.

La única solución que han encontrado los pescadores, es un alternancia en la salida al mar y "que la mitad de los barcos salgan a faenar 15 días y la otra mitad de la flota los otros 15 días del mes".

Además, contempla que pronto se convocarán movilizaciones porque “las negociaciones no funcionan”, asegura y "las ayudas llegan tarde". De hecho, informa de que "aún no hemos cobrado las de 2022 y las de 2023 no llegarán hasta 2025". Para los marineros es todavía peor porque "no llegan a cotizar los días suficientes como para cobrar el subsidio de desempleo" y las ayudas que les propone Bruselas "son unas ayudas de la Unión Europea que se cobran igual que las de los barcos: dos o tres años después de la anualidad a la que corresponden".

Solbes denuncia que cuando la medida se inició, hace 4 años, "el objetivo era de un recorte del 40% en 5 años", pero ya se ha llegado al objetivo en sólo cuatro. Teme el Patrón Mayor, que el desánimo que está cundiendo en armadores y pescadores, lleve, como única solución, al desguace y ya ha constatado que "ya no hay relevo generacional".