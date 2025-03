La ONCE estrena en Altea un nuevo modelo de quiosco más accesible y ecológico

La ONCE ha estrenado en Altea un nuevo modelo de quiosco más accesible y ecológico. Era presentado ayer por el alcalde alteano, Diego Zaragozí, el director de la Agencia de la ONCE en Benidorm, Vicente José Vázquez, y otros miembros de la ONCE.

Un cambio de imagen para el tradicional quiosco donde se venden los cupones, que atiende más a objetivos de accesibilidad y sostenibilidad que a lo estético, como nos contaba Vicente José Vàzquez. Además del espacio que ahora dispondrán los usuarios, y sus perros guías, también tendrá una rampa para sillas de ruedas y dos ventanas para compradores y usuarios.