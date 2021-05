El Low Festival celebra una edición reducida en 2021 en el centro de Benidorm

El Low Festival se traslada este año al centro de Benidorm para celebrar la primera edición post pandemia. Bajo el lema “Low in the City”, el festival se celebrará durante los días 30 y 31 de julio de este mismo año en un formato más reducido en el Auditorio Julio Iglesias del Parque de L'Aigüera aunque con grandes artistas como Dorian, Shinova o La La Love You.

En cuanto al festival en su formato habitual la organización ha comunicado el aplazamiento de Low2021 para los días 29, 30 y 31 de julio de 2022 a la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. El día 17 de junio llegará el primer avance de nombres confirmados para el festival en 2022.