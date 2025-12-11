Obras

L’Alfàs del Pi presenta la remodelación del Camí Vell d’Altea ejecutada con fondos europeos

La inversión total de esta actuación que ya está finalizada asciende a 961.456,54 euros, un importe subvencionado al 100 % con fondos europeos

Tras la finalización de las obras el consistorio presenta esta actuación del vial turístico Camí Vell d’Altea, obras de mejora de movilidad, capacidad y seguridad ejecutadas con financiación europea. La actuación, ya concluida, convierte este tramo en el principal acceso al Albir y refuerza la conectividad sostenible entre Benidorm, l’Alfàs y Altea. Escuchamos a Vicente Arques, alcalde de l´Alfàs

La inversión total asciende a 961.456,54 euros, un importe subvencionado al 100 % con fondos europeos en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La intervención también incide en la seguridad vial y en la fluidez del tráfico, dado que se trata de una vía que enlaza directamente con Benidorm y constituye el acceso principal al Albir desde el nuevo enlace alternativo de la N-332.

