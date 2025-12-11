L’Alfàs del Pi presenta la remodelación del Camí Vell d’Altea ejecutada con fondos europeos

Tras la finalización de las obras el consistorio presenta esta actuación del vial turístico Camí Vell d’Altea, obras de mejora de movilidad, capacidad y seguridad ejecutadas con financiación europea. La actuación, ya concluida, convierte este tramo en el principal acceso al Albir y refuerza la conectividad sostenible entre Benidorm, l’Alfàs y Altea. Escuchamos a Vicente Arques, alcalde de l´Alfàs

La inversión total asciende a 961.456,54 euros, un importe subvencionado al 100 % con fondos europeos en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

La intervención también incide en la seguridad vial y en la fluidez del tráfico, dado que se trata de una vía que enlaza directamente con Benidorm y constituye el acceso principal al Albir desde el nuevo enlace alternativo de la N-332.