Hosbec avisa: "si no vienen los británicos volveremos a cerrar hoteles"

Los hoteleros de Benidorm y la Costa Blanca se agarran a la apertura del mercado británico, prevista para el próximo día 19, como última esperanza de salvar el verano. Si finalmente el gobierno británico no levanta las restricciones a los viajes no esenciales la planta hotelera volverá al cierre de establecimientos.

El presidente de Hosbec, Toni Mayor, ha señalado a Onda Cero Marina Baixa que el rápido crecimiento de la incidencia acumulada del virus en los últimos días ha dado al traste con la esperanza que el sector turístico tenía puesta en el Certificado Covid Europeo y la llegada de turistas de países de la Unión Europea "Ahora países emisores como Francia o Alemania recomiendan no viajar a España y solo nos queda agarrarnos al clavo ardiendo del mercado británico. Si los británicos no vienen no tendremos otro remedio que volver a cerrar hoteles".

Desde Hosbec dicen entender las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el Consell ante "el desmadre y la responsabilidad individual de toda la sociedad que no somos conscientes de que el virus todavía sigue vivo y que la variante Delta es muy agresiva y complica mucho las cosas". Asimismo lamenta que "siempre nos pasa lo mismo" puesto que en 2020 también se produjo en junio la relajación de las restricciones y una nueva ola del virus acabó con la temporada alta y este año "nos está pasando un poco lo mismo aunque tengamos la vacuna". Mayor augura "un verano muy complicado" donde las previsiones más optimistas pasan por no tener turistas internacionales "hasta final de agosto o septiembre".

En cualquier los hoteleros caso dan por perdido "el poco beneficio que podíamos obtener" en la temporada alta estival.