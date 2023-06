La gerencia del Hospital Marina Baixa asegura que los facultativos cobrarán sus productividades

La gerencia del Hospital Comarcal de La Marina Baixa niega que la Conselleria de Sanidad haya castigado a 65 facultativos y administrativos del Departamento de Salud 16, al no pagarles los complementos de productividad y asegura que se trata de un error humano. Los sindicatos han denunciado esta situación pero la gerencia afirma que "lo han hecho incluso después de conocer que estaba en vías de solución".

La versión sindical

En la versión de los sindicatos, Consellería ha castigado castigado a los facultativos dejándolos sin paga de productividad correspondiente al año 2022 y, por tanto, con unos 600 euros menos en su nómina, debido a que han retrasado las altas hospitalarias de los pacientes ingresados en la planta de urgencias, provocando que no se cumplan objetivos y sin que Conselleria haya tenido en cuenta que esta situación la habrían provocado las dificultades estructurales derivadas de la ampliación del centro hospitalario.

Respuesta de la gerencia

Sin embargo, la gerente del hospital, Rosa Louis Cereceda, ha negado hoy que haya "ningún tipo de castigo o penalización a los facultativos". Asegura que "se ha tratado de un error humano" porque "la persona que tenía qeu consignar esas productividades ha pasado por alto tres de los grupos" y que ya "la semana pasada", Cereceda enviaba un escrito a Conselleria para subsanarlo, pero que aún no se tenía respuesta porque "Conselleria ya estaba cerrada cuando se entregó". Asegura que los sindicatos "tienen la certeza de que se envió este escrito porque me reuní con ellos y lo han visto". De hecho, el CSIF, que ayer denunciaba la falta de pago a dos administrativos, reconocía en su comunicado que la gerencia les había informado de que "se va a pagar de oficio este complemento". Por eso, no comprende que se haya producido esta denuncia.

El error afecta a 65 de 2.200 trabajadores a los que Cereceda pide perdón pero les garantiza que van a cobrar estas productividades.