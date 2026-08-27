La Generalitat destaca el liderazgo europeo de Benidorm durante la clausura de la exposición por los 40 años de España en la UE

La Generalitat ha destacado el liderazgo europeo de Benidorm y su capacidad para convertirse en referente para otros territorios durante la clausura de la exposición conmemorativa por los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea, una muestra que pone en valor cuatro décadas de integración europea y acerca a la ciudadanía el proceso de transformación y apertura experimentado desde la incorporación de España al proyecto comunitario en 1986.

Durante su intervención, Merino ha situado a Benidorm como “un buen ejemplo de la transformación que han experimentado España y la Comunitat Valenciana durante estas cuatro décadas de pertenencia a la Unión Europea” y ha destacado los avances de la ciudad en ámbitos que constituyen hoy prioridades europeas, como la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital.

En este sentido, se ha referido a la proyección alcanzada por Benidorm en Europa, avalada por diferentes reconocimientos e iniciativas comunitarias. Como ejemplo, ha citado su designación por la Comisión Europea como Destino Pionero Verde Europeo del Turismo Inteligente 2025, así como su participación en iniciativas europeas que han permitido proyectar su modelo de turismo sostenible e inteligente más allá de nuestras fronteras.

“Benidorm demuestra que nuestra relación con Europa es una relación de ida y vuelta. El proyecto europeo ha contribuido a la transformación de nuestros territorios y hoy nuestros municipios cuentan también con experiencias y buenas prácticas capaces de servir de referencia en Europa”, ha afirmado Merino.

La secretaria autonómica ha incidido, finalmente, en que “Europa se construye desde Bruselas, pero también desde sus regiones y municipios” y ha defendido la necesidad de seguir acercando el proyecto europeo a la ciudadanía y reforzando la participación de la Comunitat Valenciana en la construcción de la Europa de los próximos años.

Por su parte, el alcalde ha relatado cómo décadas antes del ingreso de España en las instituciones europeas, Benidorm ya pensaba en clave europea acogiendo a miles de turistas extranjeros y unas jornadas de debate en torno a Europa y su papel en el escenario geopolítico del momento. Por ello, para Benidorm, la incorporación de España a Europa “significó reconocer oficialmente una pertenencia que ya se vivía cada día en nuestras calles y que hoy con orgullo recordamos en fechas, datos y personajes”

Toni Pérez ha destacado el valor de esta exposición conmemorativa impulsada por la Generalitat para “recordar el camino recorrido y reconocer que hemos avanzado”, y también para “mirar hacia adelante” con “la firme convicción” de abanderar y defender “los valores europeos” en los actuales “momentos de incertidumbre”.