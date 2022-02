Funcionarios y un ex-concejal desmienten a la edil de turismo de La Vila Joiosa acerca de unas facturas

Varios funcionarios adscritos al departamento de Comercio y de Turismo del ayuntamiento de La Vila Joiosa han registrado una declaración en la que desmienten a la edil de Turismo del mismo consistorio, Marta Sellés, en la justificación que la concejala hizo en el pasado pleno de la corporación sobre algunas facturas de gastos

La concejala, a preguntas de Ciudadanos, justificó varias facturas de gasto en comidas y almuerzos explicando que fueron ofrecidas por el ayuntamiento a los funcionarios que participaron, de manera voluntaria, en la organización de distintos eventos, como agradecimiento por esa ayuda desinteresada.

En el escrito presentado por los funcionarios, al que ha tenido acceso Onda Cero, se lee que estos funcionarios no participaron en ninguno de los almuerzos ni comidas mencionadas por la concejala ni en ninguna otra en las fechas señaladas por Sellés. Señalan, especialmente, una por valor de casi 174 €, fechada el 24 de diciembre, día no lectivo para los funcionarios y en plena pandemia, cuando las dependencias de Comercio donde se supone que tuvo lugar el almuerzo, permanecían cerradas por decreto, si bien la edil de Turismo ha explicado que el proveedor de esa factura podría haber equivocado la fecha. El entonces concejal de Comercio, Josep Castiñeira, también firma este escrito avalando el desmentido de los funcionarios y afirma que "jamás ha participado en un almuerzo pasando la factura al ayuntamiento" ni él, dice, "ni tampoco ninguno de los funcionarios de mi departamento". Asegura que "los impuestos de los vileros no son para gastarlos en almuerzos para agradecer nada" y asegura que no participó en ningún "agradecimiento" de ese tipo en todo 2022 ni en 2019.

De hecho, Castiñeira sólo reconoce un almuerzo, en 2019 pero “de cabaçet”, donde cada cual llevó lo que quiso y "no se pasó factura alguna a cobro".