Fiscalía recurrirá al Supremo el archivo de la vacunación del alcalde de La Nucía

La Fiscalía de Alicante recurrirá ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa por cohecho y prevaricación contra el alcalde de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano (PP), por vacunarse de la Covid antes de tiempo el día de Reyes de 2021 en una residencia de mayores de la localidad.

Aunque la sentencia de la Audiencia de Alicante revocó la decisión de un juzgado de abrir procedimiento abreviado a Cano y determinó que el sobreseimiento de la causa era firme, el ministerio público está preparando un recurso ante el alto tribunal.

La Audiencia archivó el pasado mes de abril la causa al alcalde 'popular' al considerar que no se dan los requisitos de los delitos de prevaricación y cohecho en su actuación, y que no se lesionó el derecho preferente a recibir una dosis de ningún afectado ni se ha identificado a un particular que realizara ofrecimiento al cargo público. El tribunal estimó así el recurso de apelación interpuesto por el primer edil contra el auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de la Vila Joiosa que decidió procesarle.