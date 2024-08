Finestrat saca a concurso público por más de 340.000 euros la dirección de obra de su primer instituto

Según figura en la documentación de la licitación, el plazo para el trabajo es de 18 meses, a contar una vez se haya adjudicado tanto la dirección como las obras, cuya contratación todavía no se ha tramitado. Así las cosas, no se prevé que la construcción no arranque hasta otoño como pronto; Y los plazos de ejecución prevén su finalización para el año 2026.

El Instituto de Finestrat se construirá en una parcela cedida por el Ayuntamiento a la Generalitat, próxima a la urbanización Balcón de Finestrat, entre el núcleo urbano y La Cala.

Tendrá 12 aulas de la ESO, 4 de Bachillerato y 2 aulas de Formación Profesional de Electricidad y Electrónica, y Administración y Gestión. Además, el mismo centro contará con pistas deportivas y pabellón cubierto.

El presupuesto total del edificio asciende a 14,3 millón de euros.