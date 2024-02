Finestrat inciiará en breve obras de mantenimiento en el depósito anti-tormentas de La Cala

Finestrat iniciará en breve las obras para rehabilitar el depósito anti-tormentas del Barranco de La Cala, unas obras que impedirán optar a la Bandera azul.

Las obras más ambiciosas que se han realizado en Finestrat, las de canalización del barranco de La Cala para ralentizar las avenidas de aguas pluviales y evitar inundaciones, finalizaron hace cinco años dejando, en la zona final de la canalización, un depósito subterráneo para almacenar el agua de lluvia y poderla reconducir a la red de saneamiento municipal.

Esta estructura está protegida por una escollera cubierta de arena que ha sufrido un hundimiento parcial, afectando a la arena de la zona.

El consistorio va a realizar ahora una intervención para resolver ese hundimiento y frenar la pérdida de arena. De momento no hay un presupuesto definitivo porque el ayuntamiento está esperando el informe de Costas para valorar con exactitud el coste de los trabajos que, el alcalde de Finestrat Juanfran Pérez, cree prioritarios sobre otras consideraciones "como la obtención de la bandera azul" a la que no van a optar este año. No obstante, ha garantizado que "se conservarán todos los servicios y la calidad de la playa".

El alcalde asegura que son menos complejas que las que se llevaron a cabo para canalizar el barranco pero que se realizarán tratando de molestar lo menos posible a la hostelería de la zona.