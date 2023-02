España logra su 10 Campeonato tras doblegar a Suecia 90-5

La selección española de rugby XV femenino se proclamó ayer Campeona de Europa en el Estadio Municipal de ‘El Pantano’ de la Vila Joiosa. Las ‘Leonas XV’ superaron a la selección de Suecia con un holgado resultado de 90-5 en un partido que pasará a la historia del rugby femenino por ser la primera vez que una selección nacional consigue ganar 6 veces consecutivas este torneo y ser el equipo que más triunfos atesora en estas lides con 10 títulos europeos.

La fiesta del rugby se vivió intensamente ayer en un Estadio de 'El Pantano' de la Vila Joiosa abarrotado. El público asistente se volcó con la selección española desde que las ‘Leonas’ pisaron el verde hasta el pitido final que las proclamaba nuevamente campeonas de Europa.

En lo deportivo, la diferencia entre ambos equipos fue notable desde el arranque del partido. El combinado de Juan González no dio opción al equipo de Suecia a engancharse al ritmo que las ‘Leonas’ impusieron en el encuentro. Así se llegaba al descanso con un ya contundente 43-0. En la segunda parte, la historia se repetía con un claro dominio del equipo español. No fue hasta mediados de este tiempo cuando el conjunto sueco consiguió anotar su primer Try poniendo el 69-5 en el marcador. A pesar de ello, la selección no bajo su ritmo de juego hasta el pitido final, que cerró el partido con un resultado de 90-5 en el luminoso y que proclamaba a las jugadoras españolas Campeonas de Europa por décima vez en su historia.

Con el pitido final, la alegría se desató sobre el campo de juego donde jugadoras, cuerpo técnico y directivos, acompañados de aficionados y aficionadas en las gradas del estadio celebraron la victoria de la selección nacional.