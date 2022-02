El edil de Benidorm investigado por la trama rusa afirma estar “convencido” de una resolución favorable

El concejal de Seguridad Ciudad de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, que ayer prestó declaración, en el Juzgado nº1 de Benidorm, en calidad de investigado por una operación contra el blanqueo de dinero, ha manifestado sentirse “tranquilo desde el minuto 1 y convencido” de que el caso se va a resolver a su favor. “Confío plenamente en la Justicia y en que hará su trabajo y estoy seguro de que pronto dictará una resolución al respecto y será favorable”, afirma.

En declaraciones a Onda Cero el concejal asegura haber dejado claro ante el juez que lo reflejado en las conversaciones telefónicas por las que se le investiga “nada tiene que ver con la realidad de los hechos” y niega todas las acusaciones en ese sentido. “Estoy feliz con mayúsculas porque tengo las cosas muy claras”, reitera.

Afirma que durante un año se le ha sometido a “un juicio mediático paralelo” a pesar desde el primer momento ha guardado prudencia y solo ha dado explicaciones “en el lugar que corresponde que son los juzgados de instrucción” y dice que durante el último año y medio se ha sentido “privado de lo más sagrado que tiene una persona la presunción de inocencia por un interés político”.

Martínez Sola se ha referido también al comunicado emitido hoy por el Grupo Municipal Socialista en el que se acusa al alcalde de Benidorm y a él mismo de mentir con respecto a su imputación y se le pide la dimisión y ha culpado al portavoz socialista de tratar de “sacar rédito político” de la investigación haciendo “ruido mediático”. Desmiente que tanto el alcalde como él mismo hayan faltado a la verdad al respecto de su situación procesal y explica que su condición de investigado en la causa de debe “a que la instructora del procedimiento aún no se ha pronunciado al respecto de si existen o no conductas reprobables que se me puedan atribuir”.

Por todo ello anuncia que ha emprendido acciones legales para “intentar el restablecimiento de mi honor” porque “no son ciertas las afirmaciones que vierten algunos medios y las informaciones que se han podido obtener de forma irregular”.

Pide también “dejar a la justicia actuar” y adelanta que “cuando finalice la investigación podré, por fin, ofrecer una explicación más amplia de lo que está sucediendo”.

Martínez Sola fue detenido en 2020 en el marco de una operación contra mafias rusas por blanqueo de dinero a raíz de unas conversaciones telefónicas entre el edil y el ciudadano ruso Alexei Shirokov, uno de los principales detenidos.