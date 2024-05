La directora de la EOI de Benidorm no descarta más movilizaciones contra los recortes del Consell

La Directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Benidorm, Cristina Palazón, no descarta que se tomen medidas más radicales para intentar frenar los recortes de la Generalitat.

Quieren ir, no obstante, paso a paso: tras las concentraciones y las manifestaciones y, luego, vendrán más medidas si no se da marcha atrás.

Por de pronto, el claustro de la Escuela de Idiomas de Benidorm hacía público este fin de semana un manifiesto en que rechazaba las medidas de Conselleria para la enseñanza de idiomas y aseguraban que se reduce, con ellas, hasta el 50% de los grupos. Denuncian que se ha impedido cualquier redistribución de los grupos, que serán menos las horas de coordinación y, sobre todo, se manifiestan contrarios a la “drástica reducción de grupos de español para extranjeros”, afirmando que se trata de una importante herramienta de integración. Junto a ello, Palazón destacaba también la importancia fundamental de las Escuelas de Idiomas para el progreso laboral de los trabajadores

Palazón ha anunciado que los directores de las Escuelas Oficiales de Idiomas también se preparan para recurrir legalmente, porque afirman que no puede justificarse en recorte, por ejemplo en español para extranjeros, de ninguna manera, cuando no sólo no faltan plazas sino que hay listas de espera. Y denuncia, también, que se haya comenzado a tomar medidas sin transparencia y sin consultar a los centros