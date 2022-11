El PP denuncia que la Generalitat deja sin inversiones a más del 50% de la Marina Baixa

El Diputado autonómico Manuel Pérez Fenoll y el presidente del PP en Benidorm, Toni Pérez, han anunciado hoy que el PP presentará enmiendas a los Presupuestos de la Generalitat y han criticado el documento que sólo destinan 28’8 millones de euros a nuestra comarca, de los que 23 están destinados a un sólo objetivo: la ampliación del Hospital de la Marina Baixa.

Los presupuestos de la Generalitat son, para el PP de Benidorm, unos presupuestos de huída y clientelistas. Así los ha calificado el presidente de la formación popular, Toni Pérez, que ha destacado que sólo 8 de los municipios de la Marina Baixa perciben alguna cantidad en los presupuestos mientras que más del 50 % se queda a cero. Además, las que están presupuestadas son, en su mayoría, propuestas no ejecutadas en años anteriores, por lo que Pérez duda de que se ejecuten en este año. Como ejemplo, el presidente del PP ha citado dos ejemplos: "hay 267.000 euros de presupuesto para el IES Pere María Orts, que necesita para su finalización más de un millón de euros y que ya está ejecutado en un 85%", ha puntualizado Pérez, que añadía que la finalización del instituto "era prioridad del gobierno de Puig, según decía, desde el inicio de su mandato". Por otra parte, 2'40 millones de euros el Centro de Salud del Rincón de Loix "que esperamos que lo ejecuten porque hace cinco años que se cedieron los terrenos".

Por su parte, Pérez Fenoll ha destacado que en la Marina Baixa hay algunas partidas que se destinan a la ejecución de Planes Parciales y que sólo cuentan con 2.000 euros de presupuesto, como son las de Pau PP-3 de La Vila Joiosa o el PP-7 en Polop. Son "dos mil euros que no dan ni para el cartel", ha ironizado el Diputado. También "el Embalse de Callosa recibe sólo 20.000 euros". Fenoll ha calificado los presupuestos de "malos porque crean más deuda y porque cuentan como ingresos una financiación ficticia que no va a llegar porque ellos dicen que es lo que nos corresponde del Estado pero Hacienda no ha comunicado que los vaya a ingresar". Entre ese dinero se cuenta el 50% de la financiación para dependencia. Fenoll ha reiterado que con estos presupuestos "sólo ganan ellos, que se suben el sueldo un 4%".

Además, Fenoll también ha criticado que con estos presupuestos "suben los impuestos y las tasas. No todos -matizaba-, pero sí muchos de ellos".