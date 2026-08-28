El Consorci Mare invertirá 668.000 euros en nueva maquinaria para mejorar el reciclaje de residuos

La Comisión de Gobierno del Consorci Mare, la entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 52 municipios de la Marina Alta, la Marina Baixa y El Campello, aprobó ayer dos importantes adquisiciones para seguir mejorando la eficiencia del tratamiento de residuos en el Complejo Ambiental de El Campello. Gracias a una subvención de la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, la entidad destinará un total de 668.160 euros para la compra de cintas transportadoras y un separador óptico adicional.

“Estas adquisiciones nos permitirán, por un lado, transportar el material triturado de la planta de voluminosos con un flujo de transporte constante que no interfiera con el tráfico de camiones, y por el otro, empezar a recuperar un material más de los residuos de la fracción resto, el polipropileno, un tipo de plástico que se usa en envases de alimentos,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate. “Y lo más importante: contamos con una ayuda de la Generalitat Valenciana que cubre el importe total de ambas máquinas, por lo que estas mejoras no le costarán nada a nuestros vecinos y vecinas”.

Mejoras en el Complejo Ambiental de El Campello

La nueva maquinaria se ha dividido en dos lotes. El primero de ellos abarca la instalación de cintas transportadoras desde el Centro de Tratamiento de Voluminosos hasta la nave de tratamiento del Complejo Ambiental de El Campello. Éstas permitirán el transporte constante del material triturado obtenido del Centro de Voluminosos tras el tratamiento a la nave, para que pueda ser valorizado en forma de Combustible Sólido Recuperado (CSR).

El separador óptico se instalará en la nave principal y permitirá recuperar un material más de los residuos de la fracción resto del contenedor gris. Identificará aquellos residuos fabricados con polipropileno, como algunos envases de comida, y los separará del flujo general de residuos, para que puedan ser compactados en balas y enviados a plantas recicladoras para tener una segunda vida. Como señala González de Zárate, “nos permitirá aumentar nuestras cifras de recuperación de materiales y seguir reduciendo lo que destinamos a vertedero, fomentando una economía verde y circular”.

Financiación de la Generalitat Valenciana

La compra de las cintas transportadoras y la instalación del nuevo separador óptico han sido posibles gracias a la Línea Nominativa de la Vicepresidencia tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación llamada "Participación entidades competentes ejecución planes zonales residuos para inversiones mejora instalaciones gestión residuos" que otorga al Consorci Mare una ayuda de 668.180 euros que cubrirá el 100% de los costes.