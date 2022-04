Caos en la matriculación en infantil de 2 años en La Vila Joiosa, aunque no faltarán plazas

El sistema de Conselleria no deja matricular a los niños en el único centro donde, supuestamente, el arreglo escolar había autorizado la apertura de dos aulas de infantil de dos años.

Las aulas del Gasparot, por tanto, ya no existen mientras que se han aceptado las alegaciones de los otros centros escolares y sí se han autorizado aulas en el resto de centros, aunque muchos de ellos no tienen las aulas preparadas y nadie les había comunicado nada. El edil de Educación en la Vila Joiosa recibía ayer una llamada del Gasparot comunicándole la incidencia. Inmediatamente, Sebastià se puso en contacto con la inspección de centros "donde se mostraron también muy sorprendidos", señala el edil. A continuación, "se llamó a Infraestructuras que, lógicamente, nos comunicó que no dependía de ellos sino de Planificación", sin embargo, "en Planificación tampoco sabían lo que había ocurrido", aunque proporcionaron una posible explicación: según Sebastià "nos dijeron que seguramente sería debido a que el Gasparot está en obras y nadie podía garantizar que estuvieran concluidas en el arranque del curso". Hasta donde sabe Onda Cero, de momento no hay explicación sobre lo que ha pasado, pero, al parecer "Infraestructuras y Planificación están en contacto para ver si pueden encontrarse garantías de que las obras del Gasparot estarán terminadas para el inicio del curso y pueden autorizarlas".

El problema no es, en realidad que falten unidades, porque la aceptación de plazas en los otros centros solventa ese problema, sino que a esos otros centros nadie les había avisado y muchos tendrán, ahora, que habilitar esas aulas antes de que se inicie el curso.

La matriculación termina el día 4 de mayo y la concejalía, aunque aclara "de su competencia", espera que esta confusión se resuelva "lo antes posible".