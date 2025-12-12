Callosa d´en Sarrià actuará en la Plaça Quatre Carreteres en 2026

Entre los proyectos para el próximo año está en marcha la actuación en el ayuntamiento que se espera que esté licitada la obra para febrero o marzo, para contar con un consistorio adecuado a las necesidades de todas las personas, accesible pero también del que los callosinos estén orgullos. Otras actuaciones como la del Poador y su entorno que sigue adelante y que se pondrá en marcha un parque del agua, el plan de asfaltado y la actuación en la plaça quatre carreteres. Escuchamos a Andrés Molina, alcalde de Callosa

Además, seguirán con más inversiones en Educación, Deportes, Cultura, y colaborando con todas las entidades de la vida social, cultural, comercial y festera

Y del Balance de 2025 entre las más destacadas está la puesta en valor del Fort de Bérnia, un tesoro arqueológico único y uno de los lugares más visitados de la provincia, que se tenía que preservar, el centro social, el asfaltado de calles, los radares pedagógicos, la nueva concesionaria de limpieza, o las actuaciones en las inmediaciones del Algar, con la cubrición de las acequias y la compra de la Casa Federico, con una nueva parada y giro de autobuses para mejorar el tráfico y la seguridad vial y que sea más accesible. Escuchamos de nuevo a Andrés Molina

Además, ha recalcado el primer edil que se han aprobado los presupuestos en tiempo y forma para 2026 y que se cifran en 9.758.000 euros, con un apartado de inversiones de más de un millón de euros