Benidorm renueva la iluminación y la imagen externa de La Creu

Con esta intervención se consigue un importante ahorro energético y una mayor intensidad lumínica

La concejalía culmina los trabajos de renovación de la iluminación de la emblemática Creu de Benidorm, situada en la cima de Sierra Helada y visible desde buena parte del término municipal. Escuchamos a Francis Muñoz, concejal de Espacio Público

Una vez terminada la renovación de la iluminación también está previsto actuar en el resto de la estructura.

A finales de 1961, como figura en una placa situada en el acceso a La Creu, a instancias del padre Salvador Perona, los benidormenses, en una misión evangelizadora con el fin de redimir a la ciudad de su fama de frívola, subieron a hombros desde la iglesia de San Jaime y Santa Ana una enorme cruz a Sierra Helada. Con el paso de los años, La Creu se ha convertido en otro de los reclamos turísticos de Benidorm.