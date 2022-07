Benidorm y la Once presentan su cupón con la imagen de Punta Cafali

Benidorm y la fundación ONCE han presentado hoy el cupón que con la imagen de la icónica Punta Canfali se distribuirá para el sorteo del próximo 16 de julio.

Una acción solidaria porque contribuye a la labor social que realiza la ONCE pero también promocional para Benidorm porque supone que cinco millones y medio de cupones lleguen a todos los puntos de España a través de los 19.000 vendedores de la ONCE que los van a distribuir.

El lanzamiento del cupón coincide con el día de la Virgen del Carmen, una festividad muy celebrada en Benidorm. "El cupón muestra una imagen icónica de Benidorm, la Punta Canfali con la Playa del Mal Pas y Playa de Levante" ha destacado el alcalde, Toni Pérez, quien ha añadido que el cupón de la ONCE genera empleo a "más de 70.000 personas" y tiene "valores de inserción, inclusión e integración" que "encajan perfectamente con Benidorm".