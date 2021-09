El ayuntamiento de Finestrat debe suplir la falta de autobús para alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos

El Ayuntamiento de Finestrat se ha hecho cargo de un servicio que, en principio, comenzó prestando la Conselleria de Educación cuando, casualmente en el Día de la Movilidad, ayer por la tarde, se conocía que cerca de 40 estudiantes de Bachiller y FP de Finestrat se quedaron sin plaza en el autobús de la Conselleria d’Educació de la Generalitat. La noticia se conocía ayer a última hora y el ayuntamiento se veía forzado a contratar de urgencia un autobús para estos estudiantes.

Así lo anunciaba el alcalde de la localidad, Juanfran Pérez Llorca, que critica que suceda sistemáticamente "lo mismo todos los años", cuando se actualizan los listados, más, teniendo en cuenta que no hay instituto en la localidad. Pérez ha afirmado que "Esto no pasa sólo este año. Sucede todos los años porque empezamos el curso con plazas para todo el alumnado pero, una vez actualizan los listados desde la Conselleria, dejan sin plaza a los estudiantes que no son de la ESO. Para el alcalde, esto "no tiene ni pies ni cabeza" cuando Finestrat "no cuenta con un Instituto. Si encima tenemos que ir a otra localidad, qué menos que la Conselleria ponga el medio de transporte apropiado para que los niños de Finestrat estudien”, ha concluido.

Gracias a la gestión del consistorio finestratino, esta misma mañana, a las 7:10 horas, desde el cruce de la Fonteta, el autobús contratado por el Ayuntamiento trasladaba de manera gratuita a los casi 40 estudiantes a los institutos de Villajoyosa.

En noviembre de 2019 el equipo de gobierno llevó a pleno una moción instando a la Conselleria d’Educació a modificar la normativa para que los estudiantes de Bachiller y Ciclos Formativos tengan la misma consideración de beneficiarios (como los de la ESO) y así tener garantizada la plaza en el autobús. Esa petición, a día de hoy, no ha obtenido respuesta