L'Alfàs del Pí demanda a Conselleria para reclamar la construcción de su segundo instituto

La edil de presidencia, Maite García ha explicado hoy en Onda Cero que el ayuntamiento de Alfaz inició el expediente del nuevo instituto, que aliviaría la carga de alumnado de el actual, el IES L’Arabí, en 2007, hace ya 14 años. Sin embargo, por circunstancias diversas, el proyecto tuvo que ser abandonado cuando ya se había cedido el terreno y realizado las catas arqueológicas.

Con el advenimiento del Plan Edificant, el ayuntamiento presentó a esta estrategia de la Generalitat la construcción del instituto que era, defienden desde el consistorio, una absoluta necesidad. Sin embargo, y para su sorpresa, a pesar de justificar esa necesidad, el nuevo instituto no se incluyó en el Edificant. Ahora, el ayuntamiento ha decidido exigir a la Conselleria que construya ese segundo instituto porque el que existe hoy está masificado. El edil de urbanismo, Toni Such, ha afirmado que no entiende cómo se ha concedido ese segundo instituto a otras localidades que no tienen tanta urgencia. No quiere ser más que nadie, dice, "pero tampoco menos". Actualmente, el IES L’Arabí alberga a un total de 800 alumnos cuando su capacidad es para 600