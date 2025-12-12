Educación

El aula UECO del CEIP Gasparot atiende a seis niños con necesidades adaptativas este curso

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que el consistorio continua trabajando para conseguir más recursos y personal por parte de la Conselleria de Educación con el fin de garantizar la inclusión social en todos los niveles educativos.

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Se trata de la tercera unidad de este tipo en el municipio tras la apertura de la del IES La Malladeta en el curso académico 2024-2025 y la que se ubica en el CEIP María Francisca Ruiz Miquel. Escuchamos a Marisa Mingot, concejala de educación de Villajoyosa

El alcalde Marcos Zaragoza, la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, y la concejala de Educación, Marisa Mingot, han visitado el aula y conocido de primera mano la atención que se le da a estos seis escolares junto con la dirección del centro educativo.

Estas unidades están destinadas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades psíquica o motriz y a trastornos graves de desarrollo, que necesitan apoyo individual y específico.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer