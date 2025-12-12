El aula UECO del CEIP Gasparot atiende a seis niños con necesidades adaptativas este curso

Se trata de la tercera unidad de este tipo en el municipio tras la apertura de la del IES La Malladeta en el curso académico 2024-2025 y la que se ubica en el CEIP María Francisca Ruiz Miquel. Escuchamos a Marisa Mingot, concejala de educación de Villajoyosa

El alcalde Marcos Zaragoza, la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, y la concejala de Educación, Marisa Mingot, han visitado el aula y conocido de primera mano la atención que se le da a estos seis escolares junto con la dirección del centro educativo.

Estas unidades están destinadas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales asociadas a discapacidades psíquica o motriz y a trastornos graves de desarrollo, que necesitan apoyo individual y específico.