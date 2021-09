APTUR detecta que el turista post pandemia es más reacio a pagar por adelantado

El turista que opta por los apartamentos turísticos como forma de alojamiento para sus vacaciones es cada vez más reticente a hacer pagos por adelantado. Es la principal diferencia que el sector ha detectado entre el turista post-pandemia y el cliente de antes de la crisis del Coronavirus.

Así lo ha asegurado a Onda Cero Marina Baixa, Miguel Ángel Sotillos presiente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca (APTUR) durante una jornada sobre digitalización celebrada hoy en el INVATTUR de Benidorm.

Para adaptarse a las nuevas necesidades y demandas del cliente, tras el Covid, el sector de los apartamentos turísticos apuesta por implementar sistemas de reservas “con cancelaciones menos restrictivas” para hacer frente a las reticencias del turista de adelantar dinero o la implementación de pagos online con pasarelas de pago que cumplan las nuevas normativas y en las que no haya intervención por parte de la agencia. “También pensamos ofrecerles un seguro gratuito de cancelación con suficientes supuestos para que casi cualquier contingencia, salvo el deseo particular de no viajar, esté cubierta y los clientes reciban el reembolso del dinero pagado a cuenta por sus vacaciones si no las pueden disfrutar”, añade Sotillos.

Son algunas de las propuestas que se han debatido en esta jornada técnica sobre digitalización que APTUR ha organizado hoy en el INVATTUR en el marco de las jornadas sobre Big Data que se celebran allí.

La ocupación este mes de septiembre en los apartamentos turísticos ha sido “muy dispar” según APTUR. Así incluso en un mismo destino turístico como Benidorm ha habido ocupaciones de entre el 65% y 75% en los bloques de apartamentos de la primera línea de playa mientras que en la segunda o tercera línea las ocupaciones se han reducido hasta el 50% o 60%. “La ocupación ha dependido mucho de las zonas y nos hubiera gustado ver algo más de movimiento. Hemos tenido un septiembre peor que 2019 aunque mejor que 2020, pero esto último no era muy difícil” concluye Sotillos.