El PP de Altea acusa al consistorio de organizar una 'farsa' en torno al Proceso Participativo

El PP de Altea ha tachado de ’farsa’ el Proceso Participativo diseñado por el equipo de gobierno alteano en torno a la suspensión de las licencias de vivienda turística.

Según el edil popular Paco Berenguer, en los talleres se ha presentado una información, y unos números sesgados para avalar la propuesta del equipo de gobierno y culpabilizar al alojamiento turístico de la falta de vivienda. Además, siempre según Berenguer, el propio edil de urbanismo, José Orozco, admitió que la consulta no alteraría lo que ya tienen decidido.

Berenguer aludía también a que se hubiera contratado a una empresa externa a la que se iba a pagar más de 14.000 euros por diseñar este proceso y que, casualmente, en esa empresa trabaja un ex-alto cargo del gobierno del Botànic, en referencia a Herick Campos, ex Director General de Turismo del Botànic.

El gobierno local responde

Por su parte, Orozco asegura que no le sorprende la postura radical del PP que les acusa de no regularizar la vivienda turística y, a la vez, de hacerlo y niega que las propuestas de los talleres no tengan ningún valor, recordando que se va a abrir en breve una segunda fase, precisamente, para valorar las propuestas de los cinco talleres realizados hasta la fecha, como se divulgó ya en medios, entre ellos en Onda Cero.

En cuanto a la empresa contratada para realizar el proceso, argumenta que se seleccionó "la opción más valorada por los técnicos".