Alemany reconoce "conversaciones" entre Gent per la Vila y el PP

El Pacto de la Barbera goza de buena salud, así lo reconoce el tripartito vilero que lo compone, PSOE, Compromís y Gent per la Vila, pero llegan elecciones -serán en mayo- y el portavoz de Gent per la Vila, Pedro Alemany, reconocía ya que se cuestiona la continuidad de su partido. No es fácil para un partido pequeño lograr fondos y capital humano para seguir adelante y confiesa que el PP “ha llamado a su puerta” y se han entablado las primeras conversaciones para acudir a las urnas bajo las siglas del PP o como coalición, esto no lo ha dejado claro, aunque por sus palabras podría deducirse el riesgo de desaparición del partido independiente.

Alemany ha reconocido que, a pesar de la armonía queha vivido con el P^SOE estos 4 años, ve natural un pacto Compromís-PSOE pero recuerda que sus orígenes proceden del PP y le resultaría más lógico reintegrarse en esa formación.