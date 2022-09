La Selección Española Femenina sub 17 gana con autoridad el primer partido

El marcador de 3-0 en el descanso lo decía todo, Bélgica estaba desbordada por la “Rojita”, pero el resultado pudo ser otro si Vicky López hubiera tenido algo más de suerte y el poste que despejó su balón hubiera estado sólo un centímetro más retirado o si Paula Comendador no hubiera fallado el penalti que le hizo la defensa belga y que lanzó ella misma. Cierto es que las Belgas vieron la red en una ocasión, en el minuto 70 de partido pero fue anulado por fuera de juego de Ademi. El entrenador de la Rojita, Kenio González, manifestaba al concluir el partido que la victoria había sido importante "porque era el rival más fuerte, en principio, aunque esta mañana hemos visto una Polonia muy fuerte", pero que "podemos jugar mejor", porque detectaba "demasiadas individualidades en la segunda parte" que no complicaron el partido pero hicieron el juego de la Selección Española menos brillante.

El partido era el segundo disputado en el grupo en el que se encuentra España Sub-17 femenino y que en el primero, que se disputaba por la mañana, vencía Polonia por 3-0 a Grecia. Las chicas están jugando las chicas la “Primera Ronda” clasificatoria para la Eurocopa de Estonia. De todo el grupo, que jugará liguilla, sólo puede pasar un equipo. De momento España lleva buen camino. El próximo partido de la selección volverá a jugarse en el Camilo Cano El próximo miércoles 28 de septiembre a las 12 horas.

El domingo 25 de septiembre la competición pasará a l’Alfàs del Pi: a las 11,30 horas Grecia vs. Bélgica y a las 18 horas España vs. Polonia. Y la competición finalizará el miércoles 28 de septiembre con un partido en cada sede y ambos a la misma hora: las 12: España vs Grecia (La Nucía) y Bélgica vs. Polonia (l’Alfás del Pi).

En el audio, las declaraciones de Kenio González