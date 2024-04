El Huesitos Rugby la Vila se enfrenta el sábado a una semifinal decisiva para el ascenso

El Rugby La Vila se prepara para disputar el ascenso.

La primera semifinal será este fin de semana en Valencia y, como ya informamos, el club va a fletar para que le acompañen cuantos más aficionados mejor.

Se llega al partido con muchas ganas porque era el objetivo perseguido durante la temporada y con gran respeto por el rival. "No hay favoritos" dice Hernán Quirelli, 'Falu', el míster del Huesitos La Vila. "Todo puede pasar" y tampoco cuenta la trayectoria ni la puntuación. "Es un partido donde nos lo jugamos todo a una", un All In, un órdago, que hay que disfrutar. Además, dice que "se llega a este partido con algunas bajas, pero a estas alturas es raro el equipo que no las tiene", s consuela el técnico.

Anteriores enfrentamientos

A pesar de que Quirelli no quiere dar a ningún equipo como favorito, el Valencia RC ha perdido los dos partidos que ha disputado contra el Huesitos la Vila esta temporada. De hecho, en la primera fase sólo perdió un partido, precisamente contra el Huesitos. En el grupo Élite ganó 5 partidos y perdió 3 encuentros.

Por su parte La Vila, fue el único equipo invicto a nivel nacional en la primera fase, sumando 10 victorias. en la segunda fase sí tuvo que rehacerse de dos derrotas, en su visita a Madrid y en casa, frente a Sant Cugat.

Falu invita a los vileros a acudir al partido, porque es trascendental para lograr el ascenso.