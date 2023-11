Sara Mengual: "Hasta que no esté en Australia no me lo voy a creer"

La palista del C.N. La Vila, Sara Mengual, parte para Australia mañana miércoles. Hemos hablado con ella antes de su partida para conocer cómo va de ánimos y qué espera de este mundial. La palista nos confiesa que aún está viviendo un sueño y que no consigue hacerse a la idea de haber sido seleccionada para disputar este mundial. Nos garantiza que no va a dejar de entrenar de aquí a la competición, para la que aún faltan algunas semanas, y que su intención al marcharse tan pronto rumbo a Pertz es participar también en la Shaw and Partner Race Week que se celebra previamente al campeonato y que supone una de las competiciones más tradicionales conocidas del continente que es cuna de este deporte. De esa manera, podrá estudiar también cómo son aquellas aguas y los vientos que va a encontrarse en la zona.