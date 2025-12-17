El Huesitos La Vila se mete en las semifinales de la Copa del Rey tras anunciar el Sant Cugat que no viajará al Pantano el domingo

No habrá partido este domingo en La Vila. El Sant Cugat, rival del Huesitos en la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Rey, ha anunciado de forma oficial que no se presenta al partido argumentando el elevado número de lesionados que tiene en su plantilla. De esta forma, el equipo que entrena Falu Quirelli se clasifica de forma matemática para las semifinales de la Copa de Rey, ya que hasta el momento marchaba en primera posición y dependía de él mismo. La noticia ha sido acogida con enorme decepción en el conjunto vilero, ya que el club había preparado una fiesta en el Pantano para despedir el año y quería hacerlo en el campo junto a sus aficionados. No podrá ser, aunque por contra el equipo consigue el pase a las semifinales de la Copa. “Lamentamos que no haya partido y no lo consideramos justo porque lo que queremos es jugar y esto perjudica mucho la imagen de la competición”, señala la entidad. De esta forma, el próximo partido del Huesitos será el 11 de enero en competición liguera.