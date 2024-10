El Hércules rompe la racha de victorias del Fútbol Sala la Vila (4-2)

El Hércules-San Vicente vencía en su campo, 4-2, consiguiendo romper la imbatibilidad del Fútbol Sala la Vila. De esta manera, el Hércules-San Vicente empata en cabeza de tabla con 15 puntos pero la Vila sigue siendo primero por el gol average.

Era un partido muy complicado, el primero de los verdaderamente complicados para la Vila ya que era el primero en el que se enfrentaban a un equipo de los de arriba de la tabla y no han sabido resolverlo los chicos de Iván Valero.

Comenzó, sin embargo, marcando el equipo vilero, fue Vicente Soler el responsable de inaugurar el marcador en el minuto 5, pero rápidamente respondieron los locales con dos goles seguidos de Tabal y Requena en el minuto 7 y 8 respectivamente, que truncaba la alegría vilera.

No se entregaron los de Valero y Héctor Valero volvía a marcar para el equipo visitante que empataba En el minuto 33. Sin embargo, de nuevo la respuesta fue doble, Otra vez Tabal en el minuto 39 y Tora en el 40 deshacían todas las ilusiones. Segunda parte sin goles ni tarjetas ni mayores incidentes. Y destacamos las tarjetas porque fueron 7 amarillas las mostradas a los vileros por una sólo a los locales. No es que no lo pelearan pero tal vez fue muy estricto el árbitro en algunos lances y no lo fue tanto en otros.