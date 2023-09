Este fin de semana se inicia la liga ASOBAL y el fútbol de 1ª y 2ª Federación

Arranque de casi todas las ligas de fútbol y balonmano en los que compiten equipos de la comarca.

Las chicas de Vane Caamaño visitarán al Alicante A el domingo a las 12:00 horas en el inicio de la Tercera División Federación de la liga Valenta. Por su parte, el senior de Liga Comunitat disputa su segundo partido. Se batirá con el Español en el Camilo cano de La Nucía a las 11:45 del sábado. En la misma liga el Benidorm juega como local pero en el Nou Pla de la Vila, por las obras del Guillermo Amor, frente al Redován.

Arranca también, en fútbol, la competición en primera y segunda federación. En primera federación, el Polop viajará el sábado a Crevillente para enfrentarse al local a las seis y media de la tarde y el Villajoyosa jugará la mañana del domingo en su campo a las 11:45.

En 2ª Federación el sábado se disputan el Intercity – Benidorm, Altea-Getis Florida, Club Costa City – L’Alfàs del Pi y At. Callosa – Benissa, quedará para el miércoles a las 20:30 horas el partido del Jonense contra el Carrús en el Nou Pla

También arranca la liga Plenitud-Asobal, que tendrá lugar este sábado 9 de septiembre, pero no lo veremos aquí, viaja a Santander a enfrentarse contra el Sinfín Santander. El nuevo míster Sergio Carballeira es consciente de que "no se trata de un partido fácil" aunque conoce bien al rival "porque no ha cambiado mucho su plantilla y sigue con el mismo entrenador". Sin embargo, añade que "hemos tenido mucho tiempo de pretemporada para prepararnos bien" y espera "poder iniciar la temporada con una victoria".

También el Club de Rugby Huesitos La Vila disputa su primer amistoso de pretemporada este sábado a las 19.00 horas en el Estadio de El Pantano, frente al CAU, con entrada gratis y con el regresado Hernán Quirelli como entrenador.