Decisivo fin de semana para el filial y el femenino sénior del C.F: La Nucía

Dos decisivos encuentros esperan al C.F. La Nucía este fin de semana. Mucho más decisivo el del femenino porque las chicas se juegan la Copa Autonómica frente al Villarreal, el campeón de liga, aunque las chicas de Vane Caamaño han demostrado sobradamente que están muy por encima del nivel de la categoría en la que juegan. El partido se disputará el partido a las 10:30 de la mañana.

No es menos decisivo el fin de semana para el filial del masculino. La Nucía B se juega la final del play-off contra el C.D. Utiel. No obstante, si fallan (y esperemos que no), aún tendrán oportunidad para remontar el próximo domingo.