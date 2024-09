El Benidorm no pudo regalar una victoria a su afición en el Nou Plá frente al Vall d'Uxó (0-0)

Los dos equipos de Tercera Federación no pasan del empate en sus respectivos encuentros.

El Benidorm no pudo sumar 3 puntos en su primer partido de la temporada en casa pero la calidad del rival hace que el empate sea un buen resultado. 0-0 en el marcador frente al Vall d’Uxó. No obstante, su director deportivo, Agustín Alves, no estaba contento con el resultado porque su equipo se había dejado llevar por el ritmo impuesto por el rival.

También La Nucía, en partido fuera de casa, firma un empate con el Ontinyent, esta vez con un gol para cada contendiente.

Con esto, el Benidorm marcha 5º dela tabla y La Nucía 13º aunque estamos al inicio de liga y estos puestos no son significativos.

Federación Valenciana

El Villajoyosa perdía 1-2 en su visita al Jávea en el partido de 1ª Federación Valenciana. El gol de Víctor Quiles en el minuto 43 daba una alegría a los vileros pero en la segunda parte fueron mejores los locales y consiguieron remontar.

Otros partidos, los de 2ª Federación Valenciana:

Polop 2 Universitat d’Alacant 0

Jonense 6 – Altea 0

Ilicitano 1- Benidorm B 4 y

Alfás del Pi 2 – Jove Español de San Vicente

Fútbol femenino

En tercera RFEF femenino, las chicas de La Nucía perdían por la mínima, 0-1, frente al AEM. De momento, un empate y una derrota, les falta una victoria en el casillero a las nucieras.