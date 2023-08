Magic Costa Blanca Hotels & Resorts ha implementado este programa que ayuda a prevenir el desperdicio de alimentos y, además, contribuye a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Para ello, emplean una app gratuita creada en 2015 y que lleva por nombre "Too Good to Go" que, de momento, lleva tres meses salvando muchos kilos de desperdicio alimentario en el Cristal Park de Benidorm