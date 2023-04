Jorge Olcina: "debemos prepararnos para el cambio en la manera de llover"

LEER MÁS La Marina Baixa tiene garantizada el agua de consumo y riego todo 2023

Jorge Olcina asegura en esta entrevista que la sequía pertinaz "va a continuar durante los meses de verano" en los que no se van a ver lluvias "o muy pocas, puntualmente". La esperanza está en el otoño ya que "los modelos que manejamos prevén lluvias para el otoño". De no producirse, sin embargo, "podría complicar mucho la situación". Por el momento, sin embargo, "sería muy raro que hubiera restricciones de agua" en la Marina Baixa o la provincia de Alicante "salvo en el caso de algún pueblo del interior que careciera de buenas infraestructuras, depósitos de agua, etc.".

Para el catedrático de la UA, "está cambiando la forma de llover" a consecuencia, sobre todo, de que seguimos sin paliar "las consecuencias de las emisiones de los gases de efecto invernadero". Por eso, nos tenemos que preparar y "adaptar la forma de evacuación de agua de lluvia y las alcantarillas, como ya han hecho municipios como Alicante o Benidorm, por ejemplo".

En cuanto a las altas temperaturas, en zonas costeras se alcanzarán valores "similares a los de un verano", pero sólo "a lo largo de hoy y mañana sábado". Después, las temperaturas caerán un poco.