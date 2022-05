Coca-Cola y el Club Náutico de la Vila limpian la playa del Torres

El Club Náutico de La Vila Joiosa y la mercantil Coca-Cola, con el apoyo de la concejalía de Medio Ambiente del ayuntamiento de la Vila han preparado una actividad impulsada por la Asociación Quelonia que es la encargada de gestionar la parte científico-técnica del Programa Mares Circulares de Coca Cola. Con ese motivo, medio centenar de voluntarios se han reunido en la Playa del Torres para limpiarla de todo residuo ajeno a la propia playa. La actividad no sólo pretende limpiar la playa, sino también concienciar de la importancia de no arrojar residuos al medio ambiente y "se ha llevado a cabo con motivo del Día Mundial del Reciclaje", como explica el director del Área Mediterráneo de la Asociación Quelonia, César Pérez, que añade que "no sé de cuánto tiempo disponemos pero contaminar el mar tiene numerosos problemas".

En la actividad han participado unos 50 voluntarios entre los que se han contado los usuarios del Centro Talaies de la Vila y a los que ha querido agradecer su trabajo el responsable de comunicación de Coca Cola Europacific Partners en la provincia de Alicante, Ramón Alonso que explicaba que el programa Mares Circulares tiene tres ejes: formación y concienciación de la ciudadanía para minimizar el impacto de los residuos en las playas, la limpieza de los mares y el fomento de la economía circular y los estudios científicos", de hecho, "se está premiando a tres Startup's y un estudio científico en la materia".

Alonso también ha agradecido la colaboración del ayuntamiento de La Vila Joiosa y del Club Náutico, así como el interés que otra importante marca, como Carrefour, se ha tomado en el proyecto, con la presencia de un delegado de estos centros comerciales en la actuación de hoy