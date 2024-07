Carles Esteve: "Este será el peor verano sanitario en la Comunitat Valenciana"

El Diputado por Compromís en Corts Valencianes Carles Esteve asegura que éste va a ser el peor verano sanitario en la Marina Baixa y liga la insuficiencia de médicos disponibles a la falta de previsión de Carlos Mazón y la Conselleria de Sanidad y al problema de la vivienda.

Faltará cubrir este verano en la Comunitat Valenciana un total de 1.250 plazas de personal en los diferentes centros de salud y hospitales de Comunitat, según ha recordado Esteve, que ha visitado la Vila Joiosa y ha hecho balance de la situación sanitaria en la comarca frente al Centro de Salud de L’Almàssera de Tonda.

Reconoce el síndic de Compromís que hay una falta estructural y no hay de dónde sacar a los médicos pero para él no es esa la causa ni tampoco el retraso hasta septiembre de la conclusión de los MIR. Para Carles Esteve, la mala planificación del gobierno de Mazón, presentando un plan estratégico tres días antes de que entrara en vigor, es la principal causa, ligado al problema de la vivienda. En ese sentido, afirmaba que "hay que hacer atractiva la comarca y la Comunitat para que médicos de fuera quieran venir a vivir aquí", algo que no se produce.

Para Esteve, además, la ampliación del hospital va a resultar pronto insuficiente porque nos e ha tenido en cuenta el continuo incremento de la población flotante.