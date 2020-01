El traspaso de Gonzalo Villar a la Roma, en manos del Elche y del futbolista

El traspaso de Gonzalo Villar durante el presente mercado de invierno sólo depende del Elche CF y del futbolista murciano. El Valencia ya no tiene poder de decisión en esta segunda quincena del mes de enero y que se acepte o no la propuesta de la AS Roma, que mantiene el interés por el futbolista, ha quedado en manos de la entidad franjiverde. El club de Mestalla sí mantiene en este periodo el derecho de tanteo para igualar cualquier propuesta y recuperar al jugador, si bien tampoco parece dispuesto a hacerlo a cualquier precio.

La AS Roma, a través de un par de intermediarios, sigue tratando de desatascar la operación para que Gonzalo Villar, que este miércoles no jugará la eliminatoria de Copa del Rey por unas molestias en su rodilla, dé el salto a la Serie A de Italia. La oferta del club romano aún no ha llegado por escrito, aunque la entidad ilicitana asegura que el interés el firme y real. Por eso se ha puesto en contacto con el Valencia, para conocer cuáles son sus intenciones ante la opción de que la Roma alcance los cinco millones de euros de propuesta (cuatro millones de euros para los ché y uno para el Elche).

Al Elche le interesaría que el Valencia hiciese valer el derecho de tanteo a su favor porque sabe que, ahora mismo, no tendría hueco en la primera plantilla de Albert Celades y podría terminar la temporada en el conjunto ilicitano, revalorizándose y teniendo la continuidad que necesita para estar con la selección española en los Juegos Olímpicos de Japón. Ahí podría ganar aún más valor en el mercado y los valencianistas podrían hacer más caja de cara a otro futuro traspaso. La nueva dirección deportiva del Valencia, con César Sánchez y Miguel Ángel Corona, están aterrizando aún en Mestalla y este tema no es una prioridad.

El Valencia no está dispuesto a pagar cualquier precio para recuperar a Gonzalo Villar y una oferta de cinco millones de euros, como han apuntado esta semana Plaza Deportiva y Alicante Plaza, supondría un ingreso de cuatro millones de euros para su caja. En caso de hacer valer el derecho de tanteo estaría obligado a abonar el 20% de la transacción al Elche (en torno a un millón de euros) y a igualar las mismas cantidades y condiciones del contrato que ofertase la Roma a Gonzalo Villar. Es decir, un considerable aumento de su ficha y su incorporación a la primera plantilla, si es el caso.

El Valencia únicamente contaba a su favor con el derecho para recibir ofertas durante los primeros 15 días de mercado, ya fuese en verano o en invierno. A partir de ahí, cualquier interesado debería dirigirse al Elche, que en caso de que la propuesta fuese por debajo de su cláusula de rescisión (25 millones de euros) sólo podría aceptarla con el visto bueno del futbolista. Pacheta, técnico de Elche, ha manifestado que el jugador le ha comunicado que no quiere marcharse, pero el ruido en torno a esta operación es cada vez más fuerte y no está descartado que se haga antes del 31 de enero.

Una vez que el Elche reciba por escrito una propuesta en firme por Gonzalo Villar, está obligado a comunicarla al Valencia en un plazo máximo de 24 horas. Y a partir de ahí, el Valencia dispondría de tres días para ejecutar el derecho de tanteo. Los últimos nueve días de enero van a ser movidos.