Sergio León, sobre su salida del Elche: "No me grabéis más, que no me voy"

Sergio León sigue entrenándose a las órdenes de Sebastián Beccacece, con la esperanza de poder cambiar su situación en el equipo, mejorando su estado de forma y recuperando protagonismo en los planes del técnico argentino. El delantero cordobés ha acudido este martes a la sesión de trabajo de Elche y sin mediar preguntas ha afirmado que no valora la opción de marcharse: "No me grabéis más, que no me voy a ningún lado".

Para el nueve del Elche, su regreso al club fue un motivo de alegría y una motivación especial, dado que como franjiverde se proclamó máximo goleador de la Segunda División, en la temporada 2015/16. Beccacece siempre le pidió más intensidad y sacrificio físico para hacerse con un hueco en el equipo.

Desde que debutó, en la cuarta jornada ante el Racing de Santander, siempre tuvo minutos de forma ininterrumpida hasta que cayó lesionado en el encuentro ante el Eldense, cuando estaba en su mejor momento. En sus ocho primeros partidos, en cinco fue titular y marcó dos goles seguidos, en el empate ante el Real Valladolid y en la victoria frente al Leganés. Con él como titular, el Elche sólo perdió ante el Burgos (4-0). Fue el único encuentro en el que jugó los 90 minutos.

La importante lesión que sufrió ante el Eldense apuntaba a que no volvería a jugar hasta este 2024, pero aceleró y acortó los plazos para volver antes de lo previsto. Sin embargo, su regreso no ha sido el esperado y sólo ha sumado 46 minutos en total repartidos en los últimos nueve últimos partidos en competición oficial, entre liga y Copa, donde tampoco fue titular ni ante el Linares Deportivo ni frente al Girona.

Pese a que Beccacece no cuenta con sus servicios, el jugador parece que se resiste a marcharse, así que tendrá que intentar cambiar la opinión del entrenador del Elche que no se ha mordido la lengua a la hora de reconocer su opinión sobre su situación en el vestuario.