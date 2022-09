¿Por qué el Elche vuelve a ser el presupuesto más bajo de Primera?

El Elche CF vuelve a ser el farolillo rojo de los límites presupuestos de Primera División. Contra todo pronóstico, los franjiverdes se han visto obligados a planificar su proyecto deportivo, sobre todo en la confección de la primera plantilla, con un techo de gasto total de 42,672 millones de euros.

Las previsiones más optimistas, entre ellas las del presidente Joaquín Buitrago y la del propio propietario Christian Bragarnik, apuntaban públicamente a un aumento de, como mínimo, “dos o tres millones de euros”. Nada más lejos de la realidad. La entidad cuenta con 2,06 millones de euros menos para invertir en su área deportiva con relación a lo que dispuso como límite para completar su plantilla al cierre del mercado de invierno de este mismo año.

El Elche cuenta con 42,672 millones de euros

El Elche ha vuelto a ser el club con menos margen económico para gastar en el área deportiva. Esos 42,672 millones de euros es el límite permitido por LaLiga para gastar en salarios de futbolistas y cuerpo técnico (primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico) del primer equipo, filial y fútbol base, incluidos los gastos de Seguridad Social; amortización de traspasos (la parte proporcional resultante del total de su adquisición entre los años de contrato firmados); primas e incentivos; comisiones y rescisiones de contrato.

La cifra del CVC 'engorda' 4,2 millones el margen

En esa cifra se incluye la cantidad del CVC no consumida que, en el caso de no estar presente, hubiese limitado el gasto a los 38,5 millones de euros. La entidad, a diferencia de otros clubes, no ha tenido problemas para inscribir a sus nuevos fichajes, aunque se evidencia con estos números que la alegría presupuestaria no ha sido tan elevada como se preveía tras lograr la permanencia en Primera División por segundo año consecutivo.

Menos ingresos tras la pandemia

La reducción de los ingresos, en esta época postpandemia, también ha influido negativamente en el aumento que se esperaba. La rebaja en los ingresos procedentes de los derechos audiovisuales de televisión también ha afectado. El Elche recibió la pasada campaña tres millones de euros por ser 17º, mientras que este curso apenas ingresará 1,4 millones, mientras que tendrá que sumar un millón de euros de gastos correspondientes al plan Impulso de LaLiga.

Más de diez mil nuevos abonos

La venta de abonos ha sumado diez mil nuevos carnets vendidos, hasta alcanzar la cifra de los 24.000, lo que supone un aumento considerable, si bien la cifra se ha visto encorsetada a los precios populares que ha aplicado la entidad para favorecer la asistencia de público a costa de generar menos ingresos.

Ventas de Marcone y Mojica; compras de Ponce, Roger, Lautaro y Nico

Las ventas de Iván Marcone y, sobre todo, Johan Mojica también han ayudado a sustentar el margen de gasto en incorporaciones que se ha realizado con las adquisiciones de Eze Ponce, Roger Martí, Lautaro Blanco y Nico Fernández, que se amortizarán proporcionalmente divididos entre los años que han firmado, además de las rescisiones de los contratos de aquellos jugadores que no entraban en los planes deportivos.