El PSOE de Elche dice que el PP y Vox tienen “agujeros en las manos” y han “dilapidado” la gestión económica del pasado mandato

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado que el equipo de gobierno del PP y Vox van a aprobar en el pleno municipal de este mes dos nuevas modificaciones presupuestarias que van a ser dotadas económicamente con dinero procedente del remanente de tesorería del presupuesto municipal del pasado año.

Ambas modificaciones presupuestarias suponen un montante económico de 6,6 millones de euros.

Los socialistas ilicitanos han criticado que entre los meses de abril y junio de este año se han aprobado siete modificaciones presupuestarias, cinco de las cuales han estado financiadas con el remanente positivo del presupuesto del pasado año, por un montante económico de 25,3 millones de euros.

Las dos nuevas modificaciones presupuestarias han sido dictaminadas favorablemente esta mañana por la Comisión de Hacienda y tras esa reunión la concejala del PSOE Patricia Maciá ha explicado, críticamente, que el gobierno local ha eliminado incluso partidas presupuestarias creadas hace apenas un mes y medio o dos meses. Además, ha dicho que se ha eliminado una partida de 300.000 euros arrastrada con cargo a préstamos desde el pasado mandato para iniciar la construcción del centro social de la pedanía de El Altet.

Fundación Fuego de María

Ddentro de las nuevas partidas creadas en las modificaciones presupuestarias que va a aprobar el gobierno local hay una que ha llamado la atención especialmente al PSOE. Se trata de una dotación de 15.000 euros para suscribir un convenio con una entidad denominada Fundación Fuego de María, que los socialistas vinculan al sacerdote Ignacio Doñoro al que recientemente el Ayuntamiento distinguió con el galardón creado de Benefactor de la Infancia.

Ese convenio va a ser “discrecional”, en una decisión que desde las filas socialistas se achaca a la edil Aurora Rodil, de Vox, con el argumento de financiar la construcción de una escuela en el Amazonas, donde el citado sacerdote desarrolla un proyecto de cooperación. Al parecer, el área municipal de esa área no accede a financiarlo porque esa iniciativa no cumple con los requisitos que rigen las bases de concesión de ese tipo de ayudas. El motivo: que la entidad a la que se da el dinero no tiene arraigo en Elche y no está inscrita en el registro municipal de asociaciones.