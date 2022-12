"Podemos ganar al Atlético porque no es invencible; le respetamos, pero no le tememos"

Regreso a LaLiga: "Es el momento en que debemos plasmar todo lo trabajado hasta ahora. El Atlético es un rival que nos va a exigir, pero nosotros a ellos también. Esperamos demostrar la mejoría poco a poco, pero dadas las urgencias debe ser cuanto antes".

Duro desplazamiento: "El Atlético es uno de los grandes de LaLiga, de ahora y de siempre. Antes del parón acabó algo irregular, pero sigue peleando por su objetivo real que es por jugar la Champions. Cualquiera de sus futbolistas está capacitado para ponérnoslo difícil. Viajamos con el convencimiento de que podemos sacar muchas cosas positivas, aunque lo fundamental son los puntos. Vamos con esas ganas y esa determinación, sabiendo que ellos pueden tener bajas al igual que nosotros. Sólo queda pensar en los once que van a jugar más los cinco cambios que nos ayuden a competir, que es el primer paso para puntuar y luego ganar".

Ausencias: "Las bajas son bastantes. Josan y Pol Lirola, que son de la misma posición; por sanción, Gumbau; Lautaro, que se está entrenando con nosotros pero no puede competir porque no está inscrito; John, otro de los centrales que es baja de larga duración; y Nico, con la muñeca rota. Acabado el último entrenamiento, esas serían las bajas además de los dos jugadores que se desvincularon del club (Pastore y Fede). Dentro de lo que hay tendremos que buscar un once competitivo y será importante lo que pueda aportar el banquillo".

Canteranos: "La idea es que podamos usar todas las opciones del banquillo. Los chicos están entrenándose con nosotros y les llevaremos. Lo más normal es que vengan todos más el tercer portero".

Partido esperado: "Sabemos que para el Atlético no es lo fundamental tener la posesión porque aprovecha las deficiencias que le enseñe el rival. Si tienen el balón, no se sienten incómodos; pero si no lo tienen, saben de sus oportunidades a la contra, que se van a dar, y donde tienen mucha pólvora, juegue quien juegue. A balón parado cuentan con mucha pegada y hacen daño con buenos rematadores y lanzadores. Es un equipo Champions, muy completo, y con un grandísimo entrenador. Querrán hacer, como nosotros, un reset de la primera vuelta y volver a dar su mejor versión ante su afición; en eso estamos nosotros igual, queriendo mejorar lo hecho hasta ahora y ver esos brotes verdes de los amistosos. Con picadores, va a ser la primera corrida que vamos a tener ahora".

Bajas en la banda derecha: "Me gustaría que tuviésemos varias opciones, pero sólo queda cambiar de sistema o si jugamos como siempre únicamente hay dos jugadores: uno es más defensivo y el otro, más ofensivo. Es probable que ambos tengan su oportunidad y habrá que decidir quién juega de inicio. Lo meditaremos y luego tomaremos la decisión".

Deseos para el nuevo año como refuerzos: "Los mismos que aficionados, futbolistas y propietario, que es el más interesado en que todo vaya bien. Es evidente que todos sabemos que hacen falta refuerzos, más ahora que viajamos con bastantes futbolistas del filial y con dificultades para formar una convocatoria y el once, ya que las lesiones se agrupan en las mismas posiciones. Confío en la gente que está en ello y no voy a perder más energía de la necesaria. Los que nos van a sacar de esta situación son los jugadores con los que cuento y me centro en sacar rendimiento a la gente con la que hemos estado trabajando más de un mes".

Copa del Rey: "Sólo pensamos en LaLiga. Es cierto que el viaje a Ceuta no es lo más cómodo posible. Más aún con el calendario denso y el poco tiempo para recuperar. En estas circunstancias, la recuperación es esencial y la comodidad de los viajes ayuda a eso. Nuestra obligación era pasar de ronda, aunque después hay que pensar en qué nos beneficia esto. Dentro de lo bueno es que competir ofrece más opciones a los jugadores para demostrar que pueden hacerlo bien cuando estén disponibles".

Mentalidad en el Metropolitano: "Quiero que seamos un equipo sólido y concentrado porque así estaremos más cerca del punto con el que empezamos el partido y si somos ambiciosos e incisivos en las llegadas, estaremos más cerca de ganar. Podemos ganar al Atlético porque no es invencible; le respetamos, pero no le tememos. Sabemos que es complicado, pero esa es nuestra idea".